Рецепт заливного пирога, который все просят: 3 яйца, чуть сметаны на тесто, в начинку – сыр и курица

Пирог. Фото: соцсети

Очень легкий пирог не потребует много сил.

Заливной пирог с курицей и сыром займет достойное место в вашем домашнем меню. В нем много аппетитной и сочной начинки, мало теста, и готовится он проще простого!

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Ингредиенты для теста: 3 яйца, по 150 г майонеза и сметаны, щепотка соды, 1 стакан муки, соль.

Ингредиенты для начинки: 250 г куриного филе, 100 г сыра, 1 луковица, 1 ст.л. кунжута, специи.

Обжарить куриное филе с луком и специями, остудить. Смешать сметану, майонез, яйца, постепенно всыпать муку, добавить немного гашеной соды. Тесто должно получиться жидким.

Вылить его 2/3 в форму, выложить начинку, засыпать тертым сыром, покрыть остатками теста. Присыпать еще сыром и кунжутом.

Выпекать в духовке 45 минут, включив на 180 градусов.

Источник: lafoy.ru.

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