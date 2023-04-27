Как это вкусно! Запеканка «за уши не оттащишь» из картошки и грибов – заливаем сметанно-яичной смесью и в печь

Что может быть лучше жареной картошечки с грибами? Только запеканка! Под сметанно-яичной смесью блюдо становится нежным, ароматным и очень аппетитным. Его надо попробовать обязательно!
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Грибочки можно использовать любые: купите свежие шампиньоны, разморозьте опята из холодильника или размочите сушеные боровики.
Ингредиенты: 1 кг картофеля, 300 грибов, 3 яйца, 3 луковицы, 1 стакан молока, 3 ст.л. сливочного масла, 3 ст.л. сметаны, специи.
Нарезать грибы, лук, потушить в сливочном масле 15 минут. Нарезать картошку тонкими слайсами, выложить в форму слоями, чередуя с грибами.
Далее взбить молоко со сметаной, яйцами и специями, залить составом запеканку. Выпекать в духовке 45 минут на 190 градусах.
Источник: lafoy.ru.