Тесто тонкое, начинка сочная: как испечь без дрожжей вкуснейший пирог с курицей и картошкой

Растопить сливочное масло для теста, перемешать со сметаной и солью, добавить разрыхлитель, всыпать муку. Нарезать мякоть курицы маленькими кусочками, приправить и перемешать с зеленью. Измельчить лук, картошку нарезать тоненькими пластиками, приправить.

Разделить тесто на 2 части, и вы сделав одну чуть больше. Большую выложить в форму с бортиками. Разложить картофель, кусочки лука, мякоть курицы, добавить для сочности кусочек масла.

Сверху покрыть оставшимся тестом, защипнув края, сделать несколько надрезов и по желанию смазать желтком. Запекать 45 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.