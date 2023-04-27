Тесто тонкое, начинка сочная: как испечь без дрожжей вкуснейший пирог с курицей и картошкой

Сочный пирог с тонким тестом сможет приготовить любая хозяйка, даже самая неопытная. Выпечка гарантированно получается очень аппетитной и сочной.
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Ингредиенты для теста: 180 г сметаны, 90 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 270 г муки, 0,5 ч. л. соли.
Ингредиенты для начинки: 3 картофелины, 350 г куриного филе, 2 луковицы, соль, специи и травы, 25 г сливочного масла.
Растопить сливочное масло для теста, перемешать со сметаной и солью, добавить разрыхлитель, всыпать муку. Нарезать мякоть курицы маленькими кусочками, приправить и перемешать с зеленью. Измельчить лук, картошку нарезать тоненькими пластиками, приправить.
Разделить тесто на 2 части, и вы сделав одну чуть больше. Большую выложить в форму с бортиками. Разложить картофель, кусочки лука, мякоть курицы, добавить для сочности кусочек масла.
Сверху покрыть оставшимся тестом, защипнув края, сделать несколько надрезов и по желанию смазать желтком. Запекать 45 минут на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.