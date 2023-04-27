Готовим кефирные оладьи — мягчайшие и пышные, едят губами: 100 грамм муки, сода и масло

Готовим мягчайшие кефирные оладьи — их можно есть губами, вкуснятина, которую вы еще не пробовали. Рецепт попросит даже самая привередливая свекровь. Это блюдо на завтрак полюбится детям-малоежкам.

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Берем 200 мл кефира, 1 ч. л. сахара, 100 г муки, 1 ч. л. растительного масла, 1 ч. л. соды.

Добавим соду в кефир и оставим на 2 минуты. Следом положим сухие ингредиенты и взбиваем миксером до однородного состава. Вливаем растительное масло, вновь тщательно перемешаем тесто, поджариваем оладьи на сковороде с маслом. Готово. Приятного аппетита!