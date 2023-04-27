Три ложки манки и сахара, четыре морковки: готовим тающую во рту запеканку — простой рецепт

Очень яркая, нежная, тающая во рту, запеканка получается из морковки и небольшого количества манки. Мука не потребуется.

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Ингредиенты: 500 г моркови, 2-3 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. манки, 1 щепотка соды.

Сварить морковку до готовности, остудить, натереть на мелкой терке. Смешать яйца с сахаром, манкой и содой.

Добавить тертую морковку, перемешать, выложить состав в кулинарную форму. Запекать в духовке 30-40 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.