Три ложки манки и сахара, четыре морковки: готовим тающую во рту запеканку — простой рецепт

Очень яркая, нежная, тающая во рту, запеканка получается из морковки и небольшого количества манки. Мука не потребуется.
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Ингредиенты: 500 г моркови, 2-3 яйца, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. манки, 1 щепотка соды.
Сварить морковку до готовности, остудить, натереть на мелкой терке. Смешать яйца с сахаром, манкой и содой.
Добавить тертую морковку, перемешать, выложить состав в кулинарную форму. Запекать в духовке 30-40 минут на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.