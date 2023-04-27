300 грамм муки, сухие дрожжи и масло: пышные пончики слопают со сковороды — до стола не донесут

Готовим пышные пончики — самый простой рецепт: вкус бомбический, а себестоимость — копейки. Такой десерт к чаю можно приготовить, когда домашним захочется чего-нибудь эдакого.

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Берем 200 мл воды, 300 г муки, 1 ч.л. сухих дрожжей, 25 г сливочного масла, 50 г сахара, 0,5 ч.л. соли.

Растворим дрожжи, сахар и 100 граммов муки в теплой воде. Оставим на 10–15 минут. Добавим соль, растопленное масло, сюда же всыпаем остатки муки.

Замешиваем тесто, оставляем отдохнуть на 1 час в тепле под пленкой. Раскатываем в пласт, нарезаем полоски, скатываем колбаски и сворачиваем их в кольца. Следом обжариваем с двух сторон до румяной корочки в большом количестве масла на среднем огне. Готово. Приятного аппетита!