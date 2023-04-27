Олно яйцо, полстакана кефира, мука и сыр: сочные хачапури без духовки — сами прыгают в рот

Чем удивить незваных гостей? Побалуйте их ленивой выпечкой без духовки. Готовим сочные хачапури — сами прыгают в рот. Просто объедение, такую вкуснятину вы еще не пробовали. Рецепт простой, обжариваем хачапури всего по 3–4 минуты.

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Берем 200 г муки, 100 мл кефира, 1 яйцо, 100 г твердого сыра, по 0,5 ч.л. сахара, соли и разрыхлителя для теста.

Сначала смешиваем кефир, яйцо, сахар и соль. Добавляем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. Делим его на части и раскатываем.

На каждую лепешку надо выложить тертый сыр, снова раскатать и жарить до 5 минут с каждой стороны на среднем огне. При желании на лепешки можно положить кусочки сливочного масла, которые растают и аппетитно пропитают ленивые хачапури сливочным ароматом.