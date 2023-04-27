Как приготовить ленивые пирожки с сыром и курицей: вместо теста — лаваш (рецепт Бельковича)

Пирожки с сочным сыром и нежной мякотью курицы, пожалуй, любят все. Но не каждая хозяйка любит часами стоять у плиты. Да и дрожжевое тесто сейчас не приветствуется.

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Известный кулинар и телеведущий Саша Белькович предложил отличный вариант ленивых пирожков из лаваша. Готовятся они быстро, съедаются просто моментально!

Ингредиенты:

бедро куриное — 300 г,

сыр сулугуни — 280 г,

лаваш армянский — 200 г,

базилик зеленый — 10 г,

петрушка — 10 г,

кинза — 10 г,

кунжут белый — 1 ст. ложка,

хмели-сунели — 1 ч. ложка,

чеснок сушеный — ½ ч. ложки,

масло подсолнечное — 10 мл,

яйцо — 1 шт.,

соль.

Обжариваем с двух сторон куриные бедра на подсолнечном масле, добавив хмели-сунели, сушеный чеснок и соль.

Натираем сыр на крупной терке. Мелко нарезаем базилик, петрушку, кинзу и смешиваем с сыром.

Курицу нарезаем кубиком и добавляем к сырной начинке.

Разрезаем лист лаваша пополам, в центр выкладываем ¼ часть начинки и заворачиваем. Таким образом делаем еще три пирожка.

Взбиваем желток, смазываем пирожки и посыпаем кунжутом.

На противень с пергаментом кладем пирожки и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Источник: СТС, Telegram-канал «Рецепты Бельковича».