Как приготовить ленивые пирожки с сыром и курицей: вместо теста — лаваш (рецепт Бельковича)

Пирожки с сочным сыром и нежной мякотью курицы, пожалуй, любят все. Но не каждая хозяйка любит часами стоять у плиты. Да и дрожжевое тесто сейчас не приветствуется.
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Известный кулинар и телеведущий Саша Белькович предложил отличный вариант ленивых пирожков из лаваша. Готовятся они быстро, съедаются просто моментально!
Ингредиенты:
- бедро куриное — 300 г,
- сыр сулугуни — 280 г,
- лаваш армянский — 200 г,
- базилик зеленый — 10 г,
- петрушка — 10 г,
- кинза — 10 г,
- кунжут белый — 1 ст. ложка,
- хмели-сунели — 1 ч. ложка,
- чеснок сушеный — ½ ч. ложки,
- масло подсолнечное — 10 мл,
- яйцо — 1 шт.,
- соль.
Обжариваем с двух сторон куриные бедра на подсолнечном масле, добавив хмели-сунели, сушеный чеснок и соль.
Натираем сыр на крупной терке. Мелко нарезаем базилик, петрушку, кинзу и смешиваем с сыром.
Курицу нарезаем кубиком и добавляем к сырной начинке.
Разрезаем лист лаваша пополам, в центр выкладываем ¼ часть начинки и заворачиваем. Таким образом делаем еще три пирожка.
Взбиваем желток, смазываем пирожки и посыпаем кунжутом.
На противень с пергаментом кладем пирожки и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Источник: СТС, Telegram-канал «Рецепты Бельковича».
Пирожки. Фото: стоп-кадр из шоу «ПроСто кухня» / СТС