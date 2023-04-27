Нежный и простой пирог с творогом и сгущенкой: тонкое песочное тесто и обилие начинки

Очень нежный и ароматный пирог из песочного теста с творожной начинкой можно приготовить за считанные минуты.

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Ингредиенты: 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 100 г сливочного масла, 2 стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 400 г творога, 1 банка сгущенки.

Взбить яйца с сахаром, добавить мягкое масло, муку, разрыхлитель. Замесить тесто и выложить в форму с бортиками.

Сверху распределить творог и равномерно залить сгущенкой. Выпекать в духовке примерно 40-50 минут на 200 градусах.

Источник: lafoy.ru.