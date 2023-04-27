Два яйца, кусочек сыра и картофель: ленивая запеканка на сковороде за 15 минут — просится в рот

Готовим ленивую картофельную запеканку на сковороде из того, что было в холодильнике, за 15 минут. Рецепт простейший, а вкус бомбический. Запеканка с сыром так и просится в рот — даже свекровь попросит поделиться с ней рецептом!
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Берем 800 граммов картошки, 250 граммов твердого сыра, 2 яйца, 30 граммов зелени, приправы по вкусу.
Как готовить?
Сначала натираем картофель на крупной терке, чуть отжимаем от жидкости. Кладем тертый сыр, яйца, специи и зелень, все тщательно перемешиваем. Выкладываем получившуюся смесь на смазанную маслом и разогретую на огне сковороду. Далее обжариваем под крышкой 5–7 минут с каждой стороны. Готово. Приятного аппетита!