Два яйца, кусочек сыра и картофель: ленивая запеканка на сковороде за 15 минут — просится в рот

Готовим ленивую картофельную запеканку на сковороде из того, что было в холодильнике, за 15 минут. Рецепт простейший, а вкус бомбический. Запеканка с сыром так и просится в рот — даже свекровь попросит поделиться с ней рецептом!

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».