Ешь и худей: творожная запеканка без муки — быстро и дешево

Опытные диетологи утверждают, что для похудения совсем не обязательно голодать. Наоборот, есть надо, но пища должна быть правильной, некалорийной.

Лучшее решение — творожная запеканка без муки. Ей можно лакомиться на завтрак и в то же время не нанести ущерб фигуре.

Для приготовления вам понадобятся: 400 г творога, 3 яйца, 2 ст.л. крахмала, 1 ст.л. отрубей, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 1 щепотка ванилина, заменитель сахара.

Все вышеперечисленные ингредиенты отправьте в блендер и доведите до однородной массы. Затем отправьте в форму для запекания и готовьте в духовке 1 час при 160 градусах.

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