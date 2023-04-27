Как приготовить нежное и легкое хачапури: всего четыре ложки муки — понравится худеющим

Полезное и вкусное хачапури можно приготовить всего из четырех ложек муки. Те, кто придерживаются правильного питания, наверняка оценят этот рецепт. Лепешка получается нежной, легкой, аппетитной.
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Ингредиенты: творог 5% — 200 граммов, мука — 4 столовые ложки (100 граммов), яйцо — 2 штуки, разрыхлитель — 0,5 чайной ложки, сыр сулугуни — 50 граммов.
Творог смешиваем с одним яйцом и с одним белком. Желток еще пригодится, добавляем разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто.
Выкладываем на силиконовый коврик и формируем влажными руками лодочку.
Отправляем запекаться в духовку на 10 минут при 180 градусах.
В это время натираем сыр, достаем лодочку, посыпаем ее, ставим опять в духовку на 10 минут.
За две минуты до готовности выкладываем посередине желток и выпекаем опять.
Источник: Telegram-канал «Фитнес меню».