Как приготовить нежное и легкое хачапури: всего четыре ложки муки — понравится худеющим

Отправляем запекаться в духовку на 10 минут при 180 градусах.

В это время натираем сыр, достаем лодочку, посыпаем ее, ставим опять в духовку на 10 минут.

За две минуты до готовности выкладываем посередине желток и выпекаем опять.

Источник: Telegram-канал «Фитнес меню».