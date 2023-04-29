Куриные шашлычки с овощами и другие рецепты недели

Куриные шашлычки с овощами
Отличный вариант для «безмангального» пикника в городском парке.
НАДО (на 4 порции): 500 г куриного филе · 150 г шампиньонов · 200 г небольших томатов · 150 г кабачка · 30 мл соевого соуса · 20 г меда · 1 ст. ложка лимонного сока · 2 ст. ложки растительного масла · молотый перец.
ГОТОВИМ:
1. Филе нарезаем крупными кусочками. Шпажки замачиваем в воде на 30 минут.
2. Добавляем соевый соус, мед, лимонный сок, масло, перец. Перемешиваем и маринуем 20 минут.
3. Моем овощи и грибы. Томаты разрезаем пополам, кабачок - толстыми полукругами, шампиньоны - пополам (ножку сохраняем). Отправляем к курице и перемешиваем.
4. Нанизываем на шпажки курицу, чередуя с овощами.
5. Противень застилаем фольгой, выкладываем шпажки. Запекаем 30 - 40 минут при 180 °С.
Люля-кебаб
Фото: Shutterstock
Ну что мы все шашлыки да шашлыки?! Давайте сделаем люля-кебаб по-турецки. Почему сырой фарш не падает со шпажек? Во-первых, его хорошо отбивают - в нем образуются «армирующие» белковые нити. Во-вторых, в мясо добавляют курдючный жир - не только для сочности, но и для вязкости.
НАДО (на 5 порций): 1 кг бараньей мякоти · 200 г курдючного жира · 150 г лука · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка сладкой паприки · 1 ч. ложка соли без горки · черный перец по вкусу · кинза и зеленый лук для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Баранину очищаем от пленок и прожилок. Профи режут мясо поперек волокон пластами по 1,5 см толщиной, а затем мелкими кубиками. Но можно пропустить через мясорубку с самой крупной решеткой.
2. Курдючный жир режем соломкой, а затем кубиками. Или тоже используем мясорубку.
3. Лук строго режем ножом максимально мелко (после мясорубки было бы слишком много сока).
4. Соединяем мясо, жир и лук. Хорошо вымешиваем (15 минут!), отбиваем не менее 10 раз.
5. Только теперь добавляем специи и соль. Убираем мясной шар в холодильник на 2 часа.
6. Лепим на шампуры или на вымоченные в воде деревянные шпажки не слишком толстые колбаски. Руки смачиваем водой (иначе в фарше будут пустоты).
7. Обжариваем над углями (шпажки можно выложить на решетку) около 10 - 12 минут, время от времени переворачивая.
8. Подаем с зеленью, свежим лавашем и любимым соусом.
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Коул-слоу
Фото: Shutterstock
К жирненькому мясу отлично подойдет знаменитый салат американских фермеров коул-слоу (cole slaw). Расходов на копейку, готовится легко, очень вкусно и пользы на миллион. Разновидностей салата много - у нас самая простая. Весь секрет в заправке.
НАДО (на 3 - 4 порции): 300 г молодой капусты · 200 г моркови · 3 ст. ложки сметаны · 2 ст. ложки майонеза · 1 ч. ложка горчицы · по щепотке соли, сахара и молотого черного перца.
ГОТОВИМ:
1. Капусту шинкуем максимально тонко и слегка разминаем для мягкости.
2. Морковь натираем на терке и отправляем к капусте, перемешиваем.
3. Из оставшихся ингредиентов замешиваем соус, заливаем овощи и перемешиваем. Даем настояться перед подачей (как раз до места пикника доберетесь).