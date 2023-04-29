Куриные шашлычки с овощами и другие рецепты недели

Ну что мы все шашлыки да шашлыки?! Давайте сделаем люля-кебаб по-турецки. Почему сырой фарш не падает со шпажек? Во-первых, его хорошо отбивают - в нем образуются «армирующие» белковые нити. Во-вторых, в мясо добавляют курдючный жир - не только для сочности, но и для вязкости.

НАДО (на 5 порций): 1 кг бараньей мякоти · 200 г курдючного жира · 150 г лука · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка сладкой паприки · 1 ч. ложка соли без горки · черный перец по вкусу · кинза и зеленый лук для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Баранину очищаем от пленок и прожилок. Профи режут мясо поперек волокон пластами по 1,5 см толщиной, а затем мелкими кубиками. Но можно пропустить через мясорубку с самой крупной решеткой.

2. Курдючный жир режем соломкой, а затем кубиками. Или тоже используем мясорубку.

3. Лук строго режем ножом максимально мелко (после мясорубки было бы слишком много сока).

4. Соединяем мясо, жир и лук. Хорошо вымешиваем (15 минут!), отбиваем не менее 10 раз.

5. Только теперь добавляем специи и соль. Убираем мясной шар в холодильник на 2 часа.

6. Лепим на шампуры или на вымоченные в воде деревянные шпажки не слишком толстые колбаски. Руки смачиваем водой (иначе в фарше будут пустоты).

7. Обжариваем над углями (шпажки можно выложить на решетку) около 10 - 12 минут, время от времени переворачивая.

8. Подаем с зеленью, свежим лавашем и любимым соусом.

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