Запах выпечки сведет с ума! Готовим домашний ароматизатор из лимона

А вы используете пищевые ароматизаторы, чтобы придать выпечке дополнительный вкус и аромат? А ведь такой подсластитель можно приготовить дома самой из натуральных ингредиентов. Из лимона, например.

Хорошенько вымойте три крупных лимона, высушите, а затем счистите с них цедру — только желтую часть, без белой. Засыпьте цедру стаканом (190 граммов) сахара. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на сутки.

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