Запах выпечки сведет с ума! Готовим домашний ароматизатор из лимона

А вы используете пищевые ароматизаторы, чтобы придать выпечке дополнительный вкус и аромат? А ведь такой подсластитель можно приготовить дома самой из натуральных ингредиентов. Из лимона, например.
Хорошенько вымойте три крупных лимона, высушите, а затем счистите с них цедру — только желтую часть, без белой. Засыпьте цедру стаканом (190 граммов) сахара. Перемешайте, накройте пленкой и оставьте на сутки.
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На следующий день переложите смесь на плоское блюдо, дайте ей полностью высохнуть. Периодически перемешивайте, разбивайте слипшиеся комочки. Затем уже сухую субстанцию измельчите в блендере до состояния пудры.
Ваш домашний пищевой ароматизатор готов. Переложите его в сухую чистую банку для хранения. Одной чайной ложки этой пудры будет достаточно, чтобы усилить вкус и аромат выпечки лимонной ноткой. С апельсином, кстати, тоже можно провернуть такой трюк.
По материалам сайта «Своими руками».