Сочные куриные котлеты по ГОСТу - рецепт времен СССР

В СССР котлеты готовили по ГОСТу. То есть по правилам, которые были признаны полезными и безопасными. Рецепт был простой, но изделия получались нежные и ароматные.

Ингредиенты: 1 средняя курица (2 кг), 350 мл свежего молока, 250 мл мякиша черствого белого хлеба, 30 г сливочного масла.

Замочите хлеб в молоке. Курицу прокрутите через мясорубку и смешайте с замоченным хлебом. Добавьте мягкое сливочное масло - для жирности.

Далее слепите котлеты и обжарьте привычным для вас способом.

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