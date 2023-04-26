Мяса не нужно: рецепт котлет из гречки с сыром

В доме нет мяса? Попробуйте приготовить вегетарианские котлеты из самых простых продуктов. Основной компонент — гречка.
Ингредиенты:
- 200 граммов гречки,
- 1 репчатый лук,
- 1 морковь,
- 100 граммов сыра,
- 1 яйцо,
- треть чайной ложки соли,
- черный перец по вкусу,
- мука или панировочные сухари по вкусу.
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Отварите гречку за 20 минут и остудите.
Пока она варится, нарежьте лук мелкими кусочками, натрите морковь на крупной терке. Обжарьте овощи с ложкой растительного масла до легкой румяности и тоже остудите.
Сыр натрите на крупной терке. Яйцо слегка взбейте вилкой. Далее смешайте гречку с сыром, яйцом, луком, солью и перцем. Если хотите, слегка взбейте блендером. Слепите котлетки, можете обвалять их в муке или сухарях при желании.
Обжарьте котлеты на среднем огне в сковороде с маслом по 3–5 минут с каждой стороны, чтобы они подрумянились, и готово.
Рецепт с сайта «Лайфхакер».