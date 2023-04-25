Добавьте это в борщ, и его вкус станет насыщеннее и ярче: секретный ингредиент, о котором знают немногие

Обычный домашний борщ, оказывается, можно готовить с абсолютно разными ингредиентами. Добавление непривычных продуктов придаст борщу неповторимый аромат и поможет ярче раскрыть вкус.
Попробуйте отказаться от картофеля в борще и заменить его красной фасолью. Первое блюдо получится более интересным и необычным.
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Кроме фасоли, в борщ можно попробовать добавить копченую грудинку, чернослив и сельдерей. Все эти ингредиенты придадут вкусу борща новые оттенки и ароматы.
По материалам belnovosti.by