Добавьте это в борщ, и его вкус станет насыщеннее и ярче: секретный ингредиент, о котором знают немногие

Обычный домашний борщ, оказывается, можно готовить с абсолютно разными ингредиентами. Добавление непривычных продуктов придаст борщу неповторимый аромат и поможет ярче раскрыть вкус.

Попробуйте отказаться от картофеля в борще и заменить его красной фасолью. Первое блюдо получится более интересным и необычным.

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