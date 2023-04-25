Режем курицу и сыр: «Греческий» салат на новый лад — сметут со стола

Рецептов «Греческого» салата много. Но матерые кулинары предлагают разнообразить блюдо следующим образом.

Возьмите: 2 огурца, 3 помидора, 3 салатных листа, 1 болгарский перец, горсть оливок, 200 г вареной курицы, 100 г феты, 1 луковица, 10 мл лимонного сока, 3 ст.л. оливкового масла, молотый черный перец, орегано, соль.

Порежьте кубиками сыр, курицу, помидоры и огурцы. Листья салата порвите руками и смешайте все в миске. Для заправки смешайте масло, сок лимона, соль и специи. Полейте соусом салат.

Приятного аппетита!

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