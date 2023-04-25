Вкус преобразится, гарнир будет рассыпчатым и ароматным: какие специи добавить в кастрюлю при варке гречки — вы изумитесь

Приправы сделают гарнир из гречки не только ароматнее и ярче на вкус, но и насытят кашу полезными веществами.
Хорошо сочетается с гречкой куркума. Эта специя отлично дополнит вкус гарнира.
Пикантность гречке придаст добавление в нее паприки. Сейчас в магазинах продаются всевозможные виды паприки, любой из них хорош в сочетании с гречневой кашей.
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Всего одна щепотка мускатного ореха преобразит вкус гречки, сделав это блюдо достойным для подачи в дорогом ресторане.
Кроме этого, в гречку можно добавлять любую зелень — как свежую, так и сушеную. Хороши в сочетании с гречкой перец, тмин, карри, горчица и даже прованские травы.
По материалам belnovosti.by