Вкус преобразится, гарнир будет рассыпчатым и ароматным: какие специи добавить в кастрюлю при варке гречки — вы изумитесь

Приправы сделают гарнир из гречки не только ароматнее и ярче на вкус, но и насытят кашу полезными веществами.

Хорошо сочетается с гречкой куркума. Эта специя отлично дополнит вкус гарнира.

Пикантность гречке придаст добавление в нее паприки. Сейчас в магазинах продаются всевозможные виды паприки, любой из них хорош в сочетании с гречневой кашей.

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