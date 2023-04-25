Крабовые палочки плюс паприка: новый салат «Красное море» — улетает со стола

Матерые кулинары уверены, что крабовые палочки отлично сочетаются с болгарским перцем и паприкой. А если все это дело заправить майонезом — получится очень вкусно.

Салат называется «Красное море», готовится очень быстро. Он подойдет как для праздника, так и для обычных домашних ужинов.

Ингредиенты: 240 г крабовых палочек, 2 красных болгарских перца, 1 красная луковица, 100 г сыра, паприка, майонез.

Тонкой соломкой нарежьте крабовые палочки, перец и лук. Сыр натрите на крупной терке. Все перемешайте и заправьте майонезом. Посолите и поперчите по вкусу.

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