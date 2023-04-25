Вкус раскроется по-новому: что добавить в борщ, чтобы он стал еще более ароматным и наваристым — неожиданные ингредиенты

Возможно, эти ингредиенты в борще кому-то покажутся неожиданными. Но именно они смогут по-новому раскрыть вкус всем привычного блюда.

Итак, в борщ можно добавить немного чернослива. Вводят его минут за 15 до готовности первого блюда.

Хороша в борще и копченая грудинка. Да-да, ее можно добавлять не только в гороховый суп.

По-новому раскроется вкус борща, если картошку в нем заменить фасолью.

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