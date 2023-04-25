Салат для похудения: перемешиваем яйца, редис и огурцы — готово

Если вы хотите похудеть к лету, то этот вариант салата — для вас. Готовится очень быстро, продуктов надо немного.

Вам понадобятся: яйцо куриное — 3 шт., редис — 5 шт., огурец — 1 шт., сметана — 2 ст.л., майонез — 1 ст.л., соль — по вкусу, зеленый лук или укроп — по вкусу.

Все вышеперечисленные ингредиенты нарезаем средним размером и отправляем в салатницу. Заправляем смесью сметаны и майонеза. Тогда он не будет таким жирным.

Приятного аппетита!

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