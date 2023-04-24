Ложка майонеза, а мясо рубим: котлеты «По-албански» — станут хитом стола

Из куриного филе можно приготовить вкусные котлеты. Главное, знать правильный рецепт. Например, котлеты «По-албански» — быстро, сочно, блюдо может стать хитом вашего стола.

Для приготовления вам понадобятся: 0,7 кг куриного филе, 2 яйца, 3 ст. л. майонеза, 2 ст. л. просеянной муки, 1 луковица.

Мясо курицы нарежьте очень мелко, добавьте туда лук. Посолите, поперчите, влейте яйца, добавьте ложку майонеза и муку.

Затем обжарьте на сковородке привычным для вас способом. Котлеты получатся сочными.

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