Крабовые палочки с капустой и картошкой: новый салат, который точно запомнится

Если у вас нет времени готовить, то этот салат - лучшее решение. Он пикантный, легкий и необычный, домочадцы точно оценят.

Для приготовления вам понадобятся: 300 г крабовых палочек, 150 г капусты, 150 г картофеля, 1 банка кукурузы, 1 огурец, пару редисок, зелень, 2 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. хрена, сметана, специи.

Картошку варим и нарезаем мелким кубиком. Добавляем зелень, кукурузу, капусту и редис. Заправляем смесью сметаны, растительного масла, хрена и специй.

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