Станут сочными, нежными, воздушными: как довести до готовности плохо прожаренные беляши

У неопытных кулинаров беляши частенько не прожариваются. Есть полусырое блюдо неприятно. Но, к счастью, беляши входят в число продуктов, которые запросто можно доготовить, подвергнув их еще раз термической обработке.
Есть два простых способа довести до готовности плохо прожаренные беляши.
Их можно отправить в духовку, предварительно разогрев ее до 220 градусов. Беляши достаточно подержать в духовом шкафу минут пятнадцать, и они будут готовы к подаче на стол. Станут сочными, нежными и воздушными.
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Довести беляши до готовности можно и в микроволновке. Поместить их в СВЧ-печь нужно минут на десять. Правда, есть нюанс: тесто при этом может увлажниться.
По материалам belnovosti.by