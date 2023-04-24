Станут сочными, нежными, воздушными: как довести до готовности плохо прожаренные беляши

У неопытных кулинаров беляши частенько не прожариваются. Есть полусырое блюдо неприятно. Но, к счастью, беляши входят в число продуктов, которые запросто можно доготовить, подвергнув их еще раз термической обработке.

Есть два простых способа довести до готовности плохо прожаренные беляши.

Их можно отправить в духовку, предварительно разогрев ее до 220 градусов. Беляши достаточно подержать в духовом шкафу минут пятнадцать, и они будут готовы к подаче на стол. Станут сочными, нежными и воздушными.

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