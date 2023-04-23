Нужно несколько граммов: простой ингредиент, который сделает печеную и вареную картошку в разы вкуснее и аппетитнее на вид

Этот секретный ингредиент знают почти все, но только немногие в курсе того, что его можно добавлять при варке картофеля и его запекании.

Это самая обычная пищевая сода. Всего несколько граммов соды, добавленной в воду при варке картошки делает блюдо более нежным на вкус и аппетитным на вид.

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