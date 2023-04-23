Не надо вымачивать в молоке: жареная печенка будет нежной, сочной, мягкой и без горечи – просто добавьте в нее это

Печенку перед готовкой вовсе не надо вымачивать в молоке. Стать мягким и без горечи популярный у многих субпродукт может и без предварительной обработки.

Простой ингредиент, который есть на каждой кухне, позволит приготовить печенку идеальной на вкус, превратив ее в мягкую, нежную и без горького привкуса.

Этот ингредиент - сахар.

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