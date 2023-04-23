Готовится без запекания: немецкий торт из шоколада и печенья

Хотите торт, который не нужно выпекать? Его главные составляющие – шоколад и печение.
Ингредиенты:
- 300 граммов темного шоколада;
- 200 граммов молочного шоколада;
- 160 мл жирных сливок;
- 120 мл кокосового масла;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 120 граммов печения;
- ром по вкусу.
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Шоколад измельчите и положите в кастрюлю вместе со сливками и кокосовым маслом. Растопите все это на слабом огне, постоянно помешивая. Когда масса станет однородной, снимите ее с плиты. Добавьте ванильный экстракт и ром.
На дно прямоугольной формы нанесите тонкий слой шоколадного крема. Сверху одним слоем выложите печенье. Следите, чтобы оно не соприкасалось вплотную со стенками формы, а было от них на небольшом расстоянии. Смажьте печенье шоколадом и продолжайте повторять эти два слоя. Сверху в итоге должен оказаться крем.
Готовый торт накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 10–12 часов. Затем аккуратно достаньте десерт из формы и при подаче на стол нарежьте его тонкими кусочками.
Рецепт родом из Германии по материалам сайта «Лайфхакер».