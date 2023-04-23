Крабовые палочки маринуем с луком: корейский салат для шашлыков - супер

Один из лучших вариантов для пикника - это салат с маринованными овощами в корейском стиле. Это блюдо изысканное и его сложно отличить от ресторанного.

Вам понадобятся: 200 г крабовых палочек, половина луковицы, 3 зубчика чеснока, 1 ст.л. уксуса, по 1 ч.л. кориандра и аджики, 1 ст.л. соевого соуса или терияки, 3 ст.л. масла, черный перец.

Крабовые палочки, лук и чеснок мелко нарежьте и отправьте в банку для маринада. Влейте сверху соевый соус, масло и уксус. Оставьте на час с закрытой крышкой.

После - езжайте на пикник и радуйтесь.

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