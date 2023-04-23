Худеем к лету: салат с авокадо, творогом и болгарским перцем - легкий

Если вы пытаетесь похудеть к лету, то этот салат вам очень подойдет. Полезна закуска может быть не только полезной, но и вкусной.

Причем он очень легкий в готовке.

Вам понадобятся: небольшой сладкий перец — 1 шт., укроп — ¼ пучка, авокадо — 1 шт., лимонный сок — 1 ст. ложка, творог зернистый — 250–300 г, соль — по вкусу, оливковое масло — по вкусу.

Перец нарежьте соломкой, авокадо - ломтиками. Укроп мелко измельчите. Добавьте в полученную смесь творог, и все сбрызните лимонным соком.

Посолите и заправьте оливковым маслом.

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