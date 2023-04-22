Как приготовить сочные и нежные котлеты из смешанного фарша: секрет в минералке

У каждой хозяйки должен быть в запасе рецепт идеальных котлет. Если вы еще не нашли свой, то попробуйте приготовить их по этому рецепту. Возможно, он окажется тем самым.

Вам потребуется: 500 гр. говяжьего фарша, 500 гр. фарша из свинины, 4 крупных яйца, 3 больших луковицы, 4-5 зубчиков чеснока, батон из пшеничной муки, газированная минеральная вода, немного соды, соль и перец по вашему вкусу.

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Измельчите лук и чеснок блендером или теркой до состояния каши. Замочите батон в минеральной воде, а когда он станет мягким — отожмите и соедините мякоть с мясом, овощами и специями. Затем погасите щепотку соды в ложке минеральной воды (именно этот трюк сделает котлеты сочными). Добавьте раствор в фарш и как следует все перемешайте руками. Постепенно введите в фарш яйца. Затем как следует отбейте получившуюся массу и уберите ее в холодильник на 30 минут.

Когда время пройдет — приступайте к готовке. Котлеты можно обвалять в панировочных сухарях или поджарить без них. Это не так важно, они в любом случае получатся сочными, нежными и очень вкусными.

Источник: ogorod.video