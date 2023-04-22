Сырники без муки: тушим сочное лакомство в сметане - тают во рту

Сырники тоже могут быть бескалорийными, если не использовать в рецепте муку. А если лакомство потушить в сметане, то они получится нежными и вкусными.
Вам понадобятся:
- творог — 500 г,
- яйца — 2 штуки,
- манная крупа — 3 ст. ложки,
- крахмал — 3 ст. ложки,
- сахар — 50–70 г,
- соль — 1 щепотка,
- масло растительное — 1 ст. ложка,
- сметана — 3–4 ст. ложки,
- вода — 100–150 мл.
Рецепт:
Положите творог в отдельную миску, добавьте туда взбитые яйца, манку, крахмал, соль и сахар. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Далее влажными руками сформируйте сырники и обжарьте на сковородке по 3 минуты.
После этого заложите лакомства в сотейник, посыпьте сахаром и залейте нежирной сметаной. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне еще 10 минут.
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