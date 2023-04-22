Сырники без муки: тушим сочное лакомство в сметане - тают во рту

Сырники. Фото: соцсети

Сырники. Фото: соцсети

Представляем необычный рецепт.

Сырники тоже могут быть бескалорийными, если не использовать в рецепте муку. А если лакомство потушить в сметане, то они получится нежными и вкусными.

Вам понадобятся:

  • творог — 500 г,
  • яйца — 2 штуки,
  • манная крупа — 3 ст. ложки,
  • крахмал — 3 ст. ложки,
  • сахар — 50–70 г,
  • соль — 1 щепотка,
  • масло растительное — 1 ст. ложка,
  • сметана — 3–4 ст. ложки,
  • вода — 100–150 мл.

Рецепт:

Положите творог в отдельную миску, добавьте туда взбитые яйца, манку, крахмал, соль и сахар. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Далее влажными руками сформируйте сырники и обжарьте на сковородке по 3 минуты.

После этого заложите лакомства в сотейник, посыпьте сахаром и залейте нежирной сметаной. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне еще 10 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также