Сырники без муки: тушим сочное лакомство в сметане - тают во рту

Сырники тоже могут быть бескалорийными, если не использовать в рецепте муку. А если лакомство потушить в сметане, то они получится нежными и вкусными.

Вам понадобятся:

творог — 500 г,

яйца — 2 штуки,

манная крупа — 3 ст. ложки,

крахмал — 3 ст. ложки,

сахар — 50–70 г,

соль — 1 щепотка,

масло растительное — 1 ст. ложка,

сметана — 3–4 ст. ложки,

вода — 100–150 мл.

Рецепт:

Положите творог в отдельную миску, добавьте туда взбитые яйца, манку, крахмал, соль и сахар. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.