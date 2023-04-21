Залейте кипятком на 5 минут: новый салат с фунчозой и говядиной

Близятся выходные и можно порадовать домочадцев рецептом нового вкусного салата в восточном стиле.

Продукты, которые вам понадобятся: говядина — 300 г, перец (желтый и красный), огурец, томаты черри, фунчоза, кунжут, зелень, соевый соус — 50 мл., итальянские травы.

С фунчозой все очень просто — просто залейте ее кипятком на пять минут, слейте воду и порежьте ее ножницами.