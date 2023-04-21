Кефирное тесто без дрожжей: делаем пирожки с мясом за 7 минут

Многие считают, что пирожки готовить долго. Но это не так! Опытные хозяйки знают рецепт бездрожжевого теста, которое можно сделать всего за семь минут.

Вам понадобятся для теста: 1 яйцо, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 300 мл теплого кефира, 50 г сливочного масла, примерно 500 г муки, 10 г разрыхлителя.

А для начинки: 400 г фарша, 1 луковица, зелень, специи.