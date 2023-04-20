Аж Россией запахло: готовим квас из березового сока с изюмом

Один из удивительных русских напитков — квас из березового сока. Как его готовят?

Ингредиенты:

3 литра березового сока;

160–170 граммов сахара;

15 граммов изюма.

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Процедите добытый березовый сок через сложенную в несколько раз марлю. Смешайте с сахаром и убедитесь, что все кристаллики растворились.

После перелейте жидкость в 3-литровую банку и засыпьте туда изюм. Накройте банку сложенной в несколько раз марлей и оставьте при комнатной температуре на три дня.

Готовый квас процедите, перелейте в бутылки и уберите на хранение в холодильник.

По материалам сайта «Лайфхакер»