Аж Россией запахло: готовим квас из березового сока с изюмом

Один из удивительных русских напитков — квас из березового сока. Как его готовят?
Ингредиенты:
- 3 литра березового сока;
- 160–170 граммов сахара;
- 15 граммов изюма.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Процедите добытый березовый сок через сложенную в несколько раз марлю. Смешайте с сахаром и убедитесь, что все кристаллики растворились.
После перелейте жидкость в 3-литровую банку и засыпьте туда изюм. Накройте банку сложенной в несколько раз марлей и оставьте при комнатной температуре на три дня.
Готовый квас процедите, перелейте в бутылки и уберите на хранение в холодильник.
По материалам сайта «Лайфхакер»