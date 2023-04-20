Вкусно, просто и без консервантов: готовим домашнее мороженое из вареной сгущенки

Обожаете вареную сгущенку? А хотите мороженое с ее вкусом? Для этого рецепта вам понадобятся всего два ингредиента: жирные сливки (500 мл, жирность не менее 33%) и вареное сгущенное молоко (200 граммов).
Берем миксер и взбиваем сливки, чтобы получилась густая масса.
Отдельно перемешиваем с помощью миксера сгущенку — чтобы она стала более мягкой и жидкой.
Перекладываем второе к первому и взбиваем все вместе до однородности.
Затем помещаем смесь в небольшую форму и убираем в морозилку на два-три часа.
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По вкусу холодный десерт будет напоминать карамель.
По материалам сайта «Лайфхакер»