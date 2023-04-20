Крабовые палочки и авокадо: хит любого стола — закуска за пять минут

Салат с крабовыми палочками и авокадо набирает популярность в Интернете. Готовится очень быстро, продуктов надо минимум. Но вкус — божественный.

Ингредиенты: 6 крабовых палочек, 1 авокадо, 1 груша, 1 огурец, 100 г сыра с плесенью, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла, специи.

Средними кубиками нарежьте грушу, крабовые палочки, огурцы и авокадо и смешайте в миске. Затем надо приготовить соус. Для этого добавьте в оливковое масло лимонный сок и выжмите чеснок.

Полученной заправкой полейте салат. Приятного аппетита!

Кстати, салат можно подавать как в тарелке, так и в шкурке от авокадо.

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