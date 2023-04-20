Крабовые палочки, плюс сыр и яйца: новый салат «Дипломат» - все слоями

Если вы хотите приготовить вкусный салат, а времени нет, то этот рецепт вам подойдет. Встречайте - слоеный салат «Дипломат». Нужно просто перемешать все ингредиенты и заправить майонезом. Проще простого.

Для приготовления вам понадобятся: 100 г крабовых палочек, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 4 яйца, майонез.

Мелко нарежьте вышеперечисленные продукты и выкладывайте слоями. Сначала - крабовые палочки. Потом смажьте майонезом. Далее идут яйца и кубики помидоров - снова майонез.

Далее выдавите чеснок и посыпьте тертым сыром. Приятного аппетита!

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