Пирог с курицей и картошкой — сочный, объедение! Готовим по звездному рецепту быстро и просто

Вкусный и ароматный пирог с картофелем и куриным филе приготовила для семьи жена Нурлана Сабурова Диана. Девушка обожает баловать мужа и детей блюдами собственного приготовления и не забывает делиться с подписчиками рецептами.
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Чтобы приготовить дома такой же пирог, которым ужинали Сабуровы, вам понадобится немного времени и некоторые ингредиенты. А именно:
Для теста: мука — 500 г, масло сливочное — 200 г, сметана — 200 г, 2 яйца.
Для начинки: куриное филе, картофель, лук, сливочное масло для смазывания.
Все овощи и курицу нарезаем кубиками. Слегка обжариваем лук, добавляем соль и перец, смешиваем с картофелем и мясо. Переходим к тесту.
«Сливочное масло растираем с мукой, затем добавляем сметану и два яичка. Тесто получается мягкое, пластилиновое. Оставляем на минут 10 отдохнуть», — советует Сабурова.
Раскатываем два тонких пласта, на один выкладываем начинку, добавляем несколько кусочков сливочного масла, накрываем вторым слоем теста. Смазываем, как Диана, взбитым яйцом с майонезом, делаем посредине дырку, чтобы воздух выходил. И в нагретую предварительно до 180 градусов духовку отправляем пирог.