Пирог с курицей и картошкой — сочный, объедение! Готовим по звездному рецепту быстро и просто

Вкусный и ароматный пирог с картофелем и куриным филе приготовила для семьи жена Нурлана Сабурова Диана. Девушка обожает баловать мужа и детей блюдами собственного приготовления и не забывает делиться с подписчиками рецептами.

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Чтобы приготовить дома такой же пирог, которым ужинали Сабуровы, вам понадобится немного времени и некоторые ингредиенты. А именно:

Для теста: мука — 500 г, масло сливочное — 200 г, сметана — 200 г, 2 яйца.