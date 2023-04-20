Пирог с курицей и картошкой — сочный, объедение! Готовим по звездному рецепту быстро и просто

Пирог

Пирог. Фото: Global Look Press

Жена Нурлана Сабурова показала, как делает выпечку.

Вкусный и ароматный пирог с картофелем и куриным филе приготовила для семьи жена Нурлана Сабурова Диана. Девушка обожает баловать мужа и детей блюдами собственного приготовления и не забывает делиться с подписчиками рецептами.

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Чтобы приготовить дома такой же пирог, которым ужинали Сабуровы, вам понадобится немного времени и некоторые ингредиенты. А именно:

Для теста: мука — 500 г, масло сливочное — 200 г, сметана — 200 г, 2 яйца.

Для начинки: куриное филе, картофель, лук, сливочное масло для смазывания.

Все овощи и курицу нарезаем кубиками. Слегка обжариваем лук, добавляем соль и перец, смешиваем с картофелем и мясо. Переходим к тесту.

«Сливочное масло растираем с мукой, затем добавляем сметану и два яичка. Тесто получается мягкое, пластилиновое. Оставляем на минут 10 отдохнуть», — советует Сабурова.

Раскатываем два тонких пласта, на один выкладываем начинку, добавляем несколько кусочков сливочного масла, накрываем вторым слоем теста. Смазываем, как Диана, взбитым яйцом с майонезом, делаем посредине дырку, чтобы воздух выходил. И в нагретую предварительно до 180 градусов духовку отправляем пирог.

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