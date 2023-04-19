Оригинальная добавка, с которой пельмени станут в разы вкуснее и ароматнее: о масле и сметане можно забыть

Пельмени — одно из любимых блюд и детей, и взрослых. Как правило, их едят со сметаной или сливочным маслом.

Но есть еще и оригинальный соус, благодаря которому вкус пельменей раскроется совершенно по-другому, станет более насыщенным и ярким.

Ингредиенты: 2 ст. л. черного молотого перца; 2 ст. л. масла сливочного; 1 луковица; 2 стакана жирных сливок; 1 стакан мясного бульона, соль — по вкусу.

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