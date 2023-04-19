Будет один из любимых: готовим заливной пирог со шпинатом на сковороде

Яйца взбейте с молоком, сметаной и солью. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и размешайте с яичной смесью, чтобы не осталось комков. У вас должно получиться не слишком густое тесто.

Шпинат нарубите ножом. Выложите в разогретую на среднем огне сухую сковороду, обжарьте за минуту-две и остудите. Фету разомните, смешайте со шпинатом, слегка посолите и поперчите.

Смажьте маслом дно и бортики сковороды. Вылейте в нее половину теста. Сверху посыпьте начинкой из шпината и сыра и залейте оставшимся тестом.

Поставьте сковороду на небольшой огонь, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Переверните пирог и оставьте на плите еще на 10 минут.

По материалам сайта «Лайфхакер»