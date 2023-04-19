Будет один из любимых: готовим заливной пирог со шпинатом на сковороде

Сковорода

Приготовили сковородку... Фото: Global Look Press

Мягкое тесто и аппетитная начинка сразу же придутся по вкусу.

В доме есть шпинат, но нет идей, как его приготовить? Ловите простой рецепт заливного пирога на сковороде.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 200 мл молока;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 1 чайная ложка соли + для начинки;
  • 220 граммов муки;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя;
  • 150 граммов шпината;
  • 100 граммов феты или другого сыра;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

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Яйца взбейте с молоком, сметаной и солью. Просеянную муку соедините с разрыхлителем и размешайте с яичной смесью, чтобы не осталось комков. У вас должно получиться не слишком густое тесто.

Шпинат нарубите ножом. Выложите в разогретую на среднем огне сухую сковороду, обжарьте за минуту-две и остудите. Фету разомните, смешайте со шпинатом, слегка посолите и поперчите.

Смажьте маслом дно и бортики сковороды. Вылейте в нее половину теста. Сверху посыпьте начинкой из шпината и сыра и залейте оставшимся тестом.

Поставьте сковороду на небольшой огонь, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Переверните пирог и оставьте на плите еще на 10 минут.

По материалам сайта «Лайфхакер»

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