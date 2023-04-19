Нежнейший соус для пельменей: не сметана, не масло и не уксус

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Представляем оригинальный рецепт.

Если вы любите пельмени, то можем вам посоветовать оригинальный соус, с которым можно есть это блюдо. Готовится быстро, количество продуктов — минимальное.

Вам понадобятся:

  • 2 ст. л. черного молотого перца,
  • 2 ст. л. масла сливочного,
  • 1 луковица
  • 2 стакана сливок (жирных),
  • 1 стакан бульона (мясного),
  • соль.

Рецепт:

Обжарьте на сливочном масле репчатый лук. В отдельной миске взбейте сливки до пены и смешайте с бульоном. Полученную смесь разогрейте на плите.

Добавьте в соус черный перец и обжаренный лук. Продолжайте нагревать, постоянно помешивая. Соус готов. Макайте в него пельмени — это очень вкусно!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также