Нежнейший соус для пельменей: не сметана, не масло и не уксус

Если вы любите пельмени, то можем вам посоветовать оригинальный соус, с которым можно есть это блюдо. Готовится быстро, количество продуктов — минимальное.
Вам понадобятся:
- 2 ст. л. черного молотого перца,
- 2 ст. л. масла сливочного,
- 1 луковица
- 2 стакана сливок (жирных),
- 1 стакан бульона (мясного),
- соль.
Рецепт:
Обжарьте на сливочном масле репчатый лук. В отдельной миске взбейте сливки до пены и смешайте с бульоном. Полученную смесь разогрейте на плите.
Добавьте в соус черный перец и обжаренный лук. Продолжайте нагревать, постоянно помешивая. Соус готов. Макайте в него пельмени — это очень вкусно!
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