Гороховый суп за пять минут — хитрый трюк, о котором многие не знали

Многие хозяйки не любят готовить гороховый суп, так как считается, что его надо долго варить. Но опытные кулинары знают гениальный лайфхак — как сократить время готовки до пяти минут!
Купите в магазине колотый горох и замочите его на ночь в воде. Утром слейте воду и измельчите бобы в блендере.
Полученную смесь забросьте в кастрюлю, отдельно сделайте зажарку из лука и моркови. Суп готов!
Кстати, вместе с луком на сковороде можно пожарить и сало. Это придаст супу мясной непревзойденный вкус.
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