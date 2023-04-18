Нужно всего 12 минут: как приготовить нежнейшее печенье без муки – семья будет пищать от удовольствия

Миндальная мука как таковой, на самом деле, не является. Это особенный продукт, который очень отличается от пшеничной муки. Так что, выпечка, приготовленная с использованием миндальной муки не считается мучной.

Печенье из миндальной муки готовится быстро. Приготовьте его, если на пороге гости, или же хотите удивить домашних быстрой выпечкой за 12 минут. Они будут пищать от удовольствия.

Ингредиенты: миндальная мука – 300 г; сахар – 150 г; соль – щепотка; яичные белки – 2 шт.

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