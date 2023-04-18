Кефирные беляши готовим без дрожжей — слопают со сковороды: 300 грамм фарша и лук

Готовим вкуснейшие беляши на скорую руку на кефире без дрожжей. Больше не придется возиться с тестом: быстрый рецепт, а вкус — бомбический.

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Ингредиенты: 250 мл кефира, 360 г муки, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли, 2 ст.л. растительного масла, 300 г мясного фарша, 1 луковица, специи.

Готовим: смешиваем фарш с мелко рубленным луком и специями. Оставляем на 30 минут в холодильнике. Добавляем в кефир щепотку соды — оставляем на 6 минут, затем добавляем масло, муку и соль. Далее нужно замесить тесто, даем ему отдохнуть 20 минут.

Делим тесто на части и раскатываем лепешки. Вкладываем в центр каждой лепешки фарш, защипываем в мешочки с отверстием в центре. Затем обжариваем беляши на сковороде с маслом до румяности. Кладем мешочки на сковороду отверстием вниз, потом переворачиваем. Приятного аппетита!