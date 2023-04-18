Тающая во рту картофельная запеканка за 15 минут: 2 яйца, 250 граммов сыра и укроп

Готовим тающую во рту картофельную запеканку на 15-20 минут с самыми простыми ингредиентами из холодильника. Рецепт на раз-два, а вкусно — пальчики оближешь.

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Ингредиенты: 800 граммов картошки, 250 граммов твердого сыра, 2 яйца, 30 граммов зелени, приправы по вкусу.

Готовим: натираем картофель на крупной терке, отжимаем от жидкости. Следом кладем тертый сыр, яйца, специи и зелень, все тщательно перемешиваем.

Далее выкладываем готовую смесь на смазанную маслом и разогретую на огне сковородку. Обжариваем под крышкой 5–7 минут с каждой стороны. Приятного аппетита!