Что добавить в котлеты, чтобы они не ужарились — секрет советских поваров

Приготовить мягкие ароматные котлеты — это целая наука. Многие хозяйки годами ищут идеальный рецепт, но все не так: то слишком жесткие, то разваливаются прямо на сковороде.

На самом деле все просто: чтобы котлеты получились пышными и нежными, в них нужно добавлять мякоть черного хлеба и молоко — так делают во всех столовых.

Рецепт простой. Вам потребуется: 1 кг любого фарша, 2 крупные луковицы, 2 зубчика чеснока, минимум 250 г хлеба, немного молока, панировочные сухари, соль и перец по вкусу.

Пропитайте хлебный мякиш молоком — он должен хорошо размокнуть, добавьте к нему фарш, рубленый лук и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты и уберите миску в холодильник.

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Через 30 минут фарш настоится — можно начинать лепить котлеты. Их нужно обвалять в панировке и пожарить на сковороде, но лучше сложить на противень и запечь в духовке: так котлеты получатся намного сочнее. Выпекать изделия следует в течение 40 минут при температуре 180°.

Источник: ogorod.video