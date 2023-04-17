Не выливайте прокисшее молоко! Запеките в нем мясо - объедение

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Так делают опытные кулинары.

Если так случилось, что молоко в холодильнике прокисло - не спешите его выливать. Замаринуйте в нем отбивные. Опытные кулинары заявляют, что мясо тогда получается нежным и вкусным.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 0,5 стакана кислого молока;
  • 3 столовых ложки лимонного сока;
  • 2 столовых ложки растительного масла;
  • 1 столовая ложка имбиря;
  • 1 чайная ложка молотого черного перца;
  • мускатный орех и соль – по вкусу.

Смешайте все ингредиенты и опустите к ним мясо на пару часов. Затем выложите на противень и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. Получится объедение.

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