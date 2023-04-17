Не выливайте прокисшее молоко! Запеките в нем мясо - объедение

Если так случилось, что молоко в холодильнике прокисло - не спешите его выливать. Замаринуйте в нем отбивные. Опытные кулинары заявляют, что мясо тогда получается нежным и вкусным.

Для приготовления вам понадобятся:

0,5 стакана кислого молока;

3 столовых ложки лимонного сока;

2 столовых ложки растительного масла;

1 столовая ложка имбиря;

1 чайная ложка молотого черного перца;

мускатный орех и соль – по вкусу.

Смешайте все ингредиенты и опустите к ним мясо на пару часов. Затем выложите на противень и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. Получится объедение.

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