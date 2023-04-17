Смешиваем свеклу с йогуртом: закуска из пасхальных яиц — быстро и дешево

После Пасхи часто остаются крашенные яйца, и хозяйки используют их в приготовлении вкусных блюд. Например, одна из лучших закусок — фаршированные яйца со свеклой. Готовится быстро и не надо много продуктов.

Отварите свеклу, остудите и натрите на мелкой терке. Добавьте туда мелко нарубленный чеснок. Также отправляем в тарелку размятые желтки пасхальных яиц. А белки режем пополам и откладываем в сторонку.

Заправляем кориандром, паприкой, уксусом и йогуртом.

Начиняем белки яиц полученной заправкой. Приятного аппетита!

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