Новый салат из яиц, оставшихся после Пасхи — пять минут, и готово!

Праздник Светлой Пасхи закончился, теперь самое время — использовать крашенные яйца, пока они не испортились.
В Сети появился рецепт простейшего салата, на приготовление которого у вас уйдет пять минут. Вам понадобятся:
- 3 куриных яйца;
- 3 небольших свежих помидора;
- 1 луковица;
- 3 столовые ложки сметаны;
- пучок укропа;
- соль, черный молотый перец и сушеный чеснок — по вкусу.
Помидоры и яйца порежьте крупными кубиками, добавьте мелко порубленную зелень. Перемешайте все ингредиенты и заправьте сметаной.
Можно также добавить сухарики — но это на любителя.
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