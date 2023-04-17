Новый салат из яиц, оставшихся после Пасхи — пять минут, и готово!

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Домочадцы заценят блюдо.

Праздник Светлой Пасхи закончился, теперь самое время — использовать крашенные яйца, пока они не испортились.

В Сети появился рецепт простейшего салата, на приготовление которого у вас уйдет пять минут. Вам понадобятся:

  • 3 куриных яйца;
  • 3 небольших свежих помидора;
  • 1 луковица;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • пучок укропа;
  • соль, черный молотый перец и сушеный чеснок — по вкусу.

Помидоры и яйца порежьте крупными кубиками, добавьте мелко порубленную зелень. Перемешайте все ингредиенты и заправьте сметаной.

Можно также добавить сухарики — но это на любителя.

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